Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше сообщили о гибели ребенка беженцев на границе
Мир
Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы
Общество
В Петербурге ректор вуза лишился должности из-за мата на онлайн-конференции
Мир
Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате
Политика
В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Мир
Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
Общество
Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель

Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» Дарью Агупову, утонувшую при оказании помощи женщины и ребенка в пруду. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью «За спасение погибавших» Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Инцидент произошел под Дегтярском в Свердловской области в июле 2021 года. Женщина и ее сын не умели плавать, мать начала захлебываться, ребенок ушел под воду. Дарья, увидев это, прямо в одежде бросилась в воду. Она ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но всё равно смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Девушку доставили в больницу и провели операцию, но спасти ее не удалось. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что посмертно представил ее к ордену Мужества.

29 июня в Оренбургской области две местные жительницы спасли в реке Урал едва не утонувших школьниц. Инцидент произошел в селе Беляевка. В День молодежи женщинам вручили благодарности от главы района «За смелость, мужество и высокую гражданскую позицию, проявленную при спасении утопающего на реке Урал».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021