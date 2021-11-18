Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга

Президент России Владимир Путин наградил посмертно медалью «За спасение погибавших» Дарью Агупову, утонувшую при оказании помощи женщины и ребенка в пруду. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

«За смелые и решительные действия при спасении людей на воде наградить медалью «За спасение погибавших» Агупову Дарью Владимировну, город Екатеринбург Свердловской области (посмертно)», — говорится в указе президента, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Инцидент произошел под Дегтярском в Свердловской области в июле 2021 года. Женщина и ее сын не умели плавать, мать начала захлебываться, ребенок ушел под воду. Дарья, увидев это, прямо в одежде бросилась в воду. Она ударилась о каменистое дно и сломала ногу, но всё равно смогла вытолкнуть тонувших на поверхность.

Девушку доставили в больницу и провели операцию, но спасти ее не удалось. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что посмертно представил ее к ордену Мужества.

29 июня в Оренбургской области две местные жительницы спасли в реке Урал едва не утонувших школьниц. Инцидент произошел в селе Беляевка. В День молодежи женщинам вручили благодарности от главы района «За смелость, мужество и высокую гражданскую позицию, проявленную при спасении утопающего на реке Урал».