Более 30 автомобилей для медучреждений доставлены в Амурскую область

В Амурскую область поступило 32 новых автомобиля для больниц и поликлиник. Поставки санитарного транспорта продолжаются в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Новая партия состоит из 10 УАЗов и 22 легковых автомобилей «Лада Гранта» общей стоимостью более 23 млн рублей. Машины распределили в 14 районов Приамурья. Автомобили получат областная клиническая больница, детская городская клиническая больница, городские поликлиники Благовещенска и Свободного, медицинские организации Белогорска, Завитинска, Зеи, Прогресса, Ромненского, Михайловского, Октябрьского, Константиновского, Ивановского районов, пишет asn24.ru.

Ранее в больницы и поликлиники Амурской области поступило четыре новые маммографические установки. Оборудование распределили между поликлиникой № 2 в Благовещенске и Свободненской поликлиникой, Ивановской и Магдагачинской больницами. Стоимость каждого аппарата составила 14,2 млн рублей. Аппараты предназначены для обследования женщин с целью выявления заболеваний молочной железы.