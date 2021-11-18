Подозреваемого в нескольких дачных кражах задержали в Рязани

В Рязани задержали подозреваемого в нескольких дачных кражах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась 31-летняя горожанка. Она рассказала, что на ее дачу в пригороде проник неизвестный. Он взломал окно и вынес музыкальный центр и мультиварку. Описать мужчину помогли свидетели, которые заметили его около дачного дома, уточняет 62INFO.ru.

Патрульные задержали подозреваемого на остановке на улице Новоселова. Как выяснилось, ранее у него уже были проблемы с законом. Также удалось установить его причастность к другой дачной краже. Он похитил мотокультиватор и бензотриммер.

Крадено было изъято. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы.