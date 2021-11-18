Четыре детских сада построят в Краснодаре

Власти Краснодара направили 1,3 млрд рублей на строительство четырех детских садов. Вопрос об увеличении расходов городского для строительства дошкольных образовательных учреждений в различных микрорайонах крайцентра рассмотрели депутаты городской думы.

Как рассказал директор департамента финансов Александр Чулков, благодаря этим изменениям удастся заключить контракты на строительство детских дошкольных учреждений уже в 2021 году, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодара.

«Есть договоренность, что в последующем эти средства будут замещены из федерального и краевого бюджета. Но сейчас, чтобы не откладывать процедуру заключения контрактов, решено ее обеспечить из собственных средств», — сказал Александр Чулков.