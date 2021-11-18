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Байден подтвердил рассмотрение вопроса о бойкоте Олимпиады в Пекине

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Дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине 2022 года рассматривается в американской администрации. Слова президента США Джо Байдена привел в Twitter журналист NBC Питер Александр 18 ноября.

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«Я спросил Байдена, поддерживает ли он идею о дипломатическом бойкоте зимних Олимпийских игр в Пекине. Он ответил: «Есть некоторые моменты на рассмотрении», — написал журналист.

Ранее высокопоставленный чиновник администрации Байден заявил CNN, что американский лидер вряд ли посетит зимние Олимпийские игры, поскольку его администрация практически готова объявить дипломатический бойкот спортивному мероприятию.

Ранее заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что Джо Байден не обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином тему Олимпиады в Пекине во время онлайн-саммита 16 ноября, поэтому комментировать слова Байдена об американской делегации не стал.

Сам же Байден на вопрос журналиста из пула Белого дома, будет ли делегация США присутствовать на Олимпийских играх в Пекине, ответил: «Я и есть делегация, и я справился с этим», никак более не комментируя фразу.

Зимняя Олимпиада – 2022 пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля. По предварительным данным, в ней примут участие более 3 тыс. спортсменов из 95 стран мира. В ходе Игр будет разыграно 109 комплектов наград.

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