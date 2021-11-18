В ФРГ заявили о нежелании РФ вести встречи в нормандском формате

Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в четверг, 18 ноября, выразила сожаление, что саммит нормандского формата не состоялся, добавив, что Россия отвергает «встречи ради встреч».

«Я всегда сожалела об этом. Я просила российского президента [Владимира Путина], чтобы, пока я остаюсь канцлером, такие переговоры состоялись, я бы очень хотела провести такую встречу. К сожалению, этого не произошло. Поэтому я сожалею об этом. Публикация переписки тут ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была пройти», — цитирует Меркель «РИА Новости».

Таким образом политик прокомментировала публикацию переписки министров иностранных дел России, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана, которую МИД РФ предал гласности из-за искажения подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

По ее словам, тот «факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, очевидно, будет объяснен совсем по-разному Францией и Германией с одной стороны и Россией — с другой».

Москва не считает приемлемыми «встречи ради встреч», предположила политик. Она также отметила, что стороны достигнут меньших результатов, если страны будут отказываться от проведения переговоров.

18 ноября публикацией переписки с Лавровым возмутились в МИД Германии и Франции, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике. Как заявил в тот же день замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, коллеги по «нормандскому формату передергивают ситуацию», выставляя российскую сторону недостаточно заинтересованной в конструктивной работе.