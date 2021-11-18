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Более 120 дворовых территорий благоустроят в Якутии

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В рамках проекта «1000 дворов» в Якутии предполагается благоустроить более 120 дворовых территорий, на эти цели из федерального бюджета выделено 850 млн рублей. Уже 19 ноября состоится совещание межведомственной комиссии, на котором будут утверждены критерии отбора муниципальных образований для включения в программу.

Вице-премьер правительства РФ — полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев прокомментировал старт этой дальневосточной программы, передает ИА YakutiaMedia.

«Программа «Тысяча дворов» готовится к реализации. Заложены необходимые средства, что касается Якутии, то по конкретным территориям региона распределять их будет руководитель республики. В рамках этой программы деньги распределят по всей территории Дальнего Востока пропорционально», — сказал Юрий Трутнев.

Список адресов в срок до 10 декабря 2021 года сформирует регион на основе голосования по выбору дворов и мини-парков. Дворы будут вводиться в эксплуатацию с 1 мая по 1 ноября 2022 года, пишет ИА SakhaNews.

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