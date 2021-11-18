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Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
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Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори

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Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили перевезут в военный госпиталь в городе Гори, расположенный в 80 км от Тбилиси. Об этом стало известно в четверг, 18 ноября.

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И сможет ли он вернуться в большую политику

Как сообщает его адвокат Бека Басилая, Саакашвили во время встречи со своими юристами потерял сознание из-за длительной голодовки в тюрьме. Ему пришлось пальцами открывать глаза.

Журналисты уже находятся на территории медучреждения, куда должны доставить политика, передает РЕН ТВ.

17 ноября врач тюремной больницы Сандро Матешвили сообщал, что продолжающий голодовку Саакашвили начал принимать медикаменты, и результаты его анализов улучшились. Он добавил, что состояние здоровья Саакашвили стабильное — пульс, давление, сатурация и глюкоза в норме. Но перед этим, 13 ноября, личный врач бывшего президента Николоз Кипшидзе рассказал об ухудшении здоровья политика. Медик отмечал, что Саакашвили не может встать с постели, также у него сильная слабость.

7 ноября Саакашвили отказался принимать лекарства в медчасти тюрьмы. Это было связано с публикацией видео, где экс-президент Грузии ест и пьет, несмотря на объявленную ранее голодовку. На следующий день его насильно вывезли из тюрьмы в больницу. В Сети появилась видеозапись, на которой видно, как находящийся более 40 дней на голодовке политик уклоняется от сопровождающих его сотрудников полиции.

Задержание Саакашвили прошло 1 октября в Тбилиси после его возвращения в Грузию накануне выборов в местные органы власти. Он незаконно пересек границу страны.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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