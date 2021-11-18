Около 17 млн рублей направят на профилактику правонарушений в Рязани

В горбюджете Рязани на 2022 год на профилактику правонарушений предусмотрели 16,8 млн рублей. Об этом стало известно на заседании комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции гордумы 17 ноября.

Средства пойдут на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений в городе Рязани», уточняет РИА «7 новостей».

Как сообщает пресс-служба гордумы, более 3,4 млн рублей предназначены на создание условий для добровольного участия граждан в охране общественного порядка. Еще 696,3 тыс. рублей – на создание условий для формирования мотивации к ведению здорового образа жизни.

Ранее сообщалось, что в проекте горбюджета Рязани на следующий год заложили средства на проектные и строительно-монтажные работы кладбища «Преображенское». Сумма составляет 14 млн рублей.