Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше сообщили о гибели ребенка беженцев на границе
Мир
Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы
Общество
В Петербурге ректор вуза лишился должности из-за мата на онлайн-конференции
Мир
Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате
Политика
В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Мир
Саакашвили отправят в военный госпиталь в Гори
Общество
Путин посмертно наградил спасшую утопавших девушку из Екатеринбурга
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель
Сюжет:

В нескольких районах Москвы началась первая метель

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первая метель началась в отдельных районах Москвы в четверг, 18 ноября.

«По прогнозам синоптиков, за ночь временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от –1 до +1 градуса», — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства.

Дополнительно отмечается, что столичные службы непрерывно мониторят состояние опасных для транспорта участков дорог: мосты, тоннели, эстакады и др. При необходимости будет проведена их обработка.

18 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 20 ноября, в Центральной России будет непростая дорожная ситуация из-за прогнозируемого снегопада. По его словам, в Центральной России пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который может стать рекордным, выпадет до четверти месячной нормы осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров.

Ранее в этот день научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в субботу, 20 ноября, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в субботу в столице выпадет заметное количество осадков.

Также Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура воздуха в указанных регионах приблизится к –30 градусам.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021