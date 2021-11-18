В нескольких районах Москвы началась первая метель

Первая метель началась в отдельных районах Москвы в четверг, 18 ноября.

«По прогнозам синоптиков, за ночь временный прирост снега может составить до 1 см. Температура воздуха от –1 до +1 градуса», — говорится в сообщении Telegram-канала комплекса городского хозяйства.

Дополнительно отмечается, что столичные службы непрерывно мониторят состояние опасных для транспорта участков дорог: мосты, тоннели, эстакады и др. При необходимости будет проведена их обработка.

18 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в субботу, 20 ноября, в Центральной России будет непростая дорожная ситуация из-за прогнозируемого снегопада. По его словам, в Центральной России пройдет один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года, который может стать рекордным, выпадет до четверти месячной нормы осадков, начнет формироваться устойчивый снежный покров.

Ранее в этот день научный сотрудник Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в субботу, 20 ноября, в Москве ожидается резкое падение атмосферного давления, а также осадки в виде дождя, мокрого снега и ветер с порывами до 18 м/с. Кроме того, в субботу в столице выпадет заметное количество осадков.

Также Вильфанд сообщил, что в ближайшие дни аномально холодная погода ожидается в Тюменской, Омской, Кемеровской, Томской, Свердловской, Новосибирской и Челябинской областях, а также в Республике Коми и Ненецком автономном округе. Температура воздуха в указанных регионах приблизится к –30 градусам.