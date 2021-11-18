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В МИД Франции возмутились публикацией переписки с Лавровым

МИД Франции: обнародование переписки с Лавровым противоречит дипломатическим правилам
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МИД Франции назвал противоречащим дипломатическим правилам обнародование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его французским и немецким коллегой.

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«Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел России Лаврова обнародовать нашу переписку. Мы считаем такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике», — заявил представитель МИД Франции на брифинге 18 ноября.

В МИД Германии, в свою очередь, публикацию переписки тоже назвали нарушением дипломатической практики.

Лавров объяснил публикацию своей переписки с коллегами из Германии и Франции в том числе словом «достали». По словам главы МИД РФ, его коллеги «делали аррогантные, не очень корректные, не очень этичные заявления».

За день до этого МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. Причиной такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании. В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

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