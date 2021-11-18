Скульптуру «Бременские музыканты» установили в красноярском парке

В Ленинском районе Красноярска в парке имени 1 Мая установили скульптуру «Бременские музыканты». Теперь композиция расположена на выходе из парка на смотровую площадку над набережной. Осталось навести порядок на прилегающей территории.

В мэрии отметили, что в следующем году набережную за ДК им. 1 Мая благоустроят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Там появится спуск на нижний ярус для колясочников, детей на самокатах и велосипедах. Также там сделают зону для спокойного отдыха и небольшую детскую площадку, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

До 2024 года на развитие культуры в Красноярском крае направят 20,8 млрд рублей, из них 20,2 млрд рублей — из регионального бюджета, 604,7 млн рублей — из федерального. Деньги пойдут на модернизацию библиотек, укрепление материально-технической базы учреждений культуры, ремонт и строительство. Так, будут построены семь досуговых центров, один культурно-спортивный центр, один Дом культуры и Культурно-просветительский центр в селе Казачинском.