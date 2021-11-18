На ремонт медучреждений в Новгородской области направят 570 млн рублей

В Новгородской области в 2022 году планируют направить на ремонт и строительство медучреждений 570 млн рублей. Об этом замминистра здравоохранения региона Наталья Яковлева рассказала на заседании комитета облдумы по бюджету, налогам и тарифам.

По ее словам, в следующем году 293 млн рублей выделят на строительство детско-взрослой поликлиники в Боровичах. Оставшиеся 277 млн рублей предназначены на капремонт пяти медучреждений и обустройство фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий и центров врачебной практики.

Еще 500 млн рублей направят на обеспечение льготными лекарствами людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Данные средства выделят в рамках нацпроекта «Здравоохранение», пишет ИА FlashNord.

26 октября премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса сообщил, что правительство России дополнительно выделит сфере здравоохранения 56 млрд рублей. Эти средства будут направлены на борьбу с коронавирусом. Также Мишустин заявил о необходимости мобилизовать все резервы для помощи системе здравоохранения.