Семь новых спортивных комплексов открыли в Иркутской области

Семь новых спортивных комплексов открылись в Приангарье в этом году. Строительство пяти из них велось с участием федерального финансирования в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Еще два объекта были построены по программе «Развитие физической культуры и спорта».

Объекты расположены в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, в Усть-Куте, в селе Казачинское, в Иркутске и в селе Знаменка Жигаловского района.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в деревне Карлук и крытый каток в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Кроме того, предполагается открыть Дом спорта в поселке Усть-Ордынском и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Жигалово.