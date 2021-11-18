Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Польше сообщили о гибели ребенка беженцев на границе
Мир
Путин наградил главу МИД Венгрии орденом Дружбы
Общество
В Петербурге ректор вуза лишился должности из-за мата на онлайн-конференции
Мир
Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате
Политика
В Совфеде сообщили в возможности рассмотрения закона о бюджете до 1 декабря
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Мир
Турецкие СМИ сообщили о смерти Гюлена
Мир
Москва выделит $2 млн управлению ООН по контртерроризму
Общество
Госдума рассмотрит поправки по МРОТу и прожиточному минимуму до 24 ноября
Общество
В нескольких районах Москвы началась первая метель
Сюжет:

Семь новых спортивных комплексов открыли в Иркутской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семь новых спортивных комплексов открылись в Приангарье в этом году. Строительство пяти из них велось с участием федерального финансирования в рамках реализации проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Еще два объекта были построены по программе «Развитие физической культуры и спорта».

Объекты расположены в поселках Усть-Уда Усть-Удинского района, Урик Иркутского района и Большой Луг Шелеховского района, в Усть-Куте, в селе Казачинское, в Иркутске и в селе Знаменка Жигаловского района.

В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию ФОК в деревне Карлук и крытый каток в Иркутске, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства региона. Кроме того, предполагается открыть Дом спорта в поселке Усть-Ордынском и физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Жигалово.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021