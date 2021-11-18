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В Петербурге ректор вуза лишился должности из-за мата на онлайн-конференции

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В Санкт-Петербургском государственном институте кино и телевидения (СПбГУКиТ) сменился ректор. Профессор Александр Евменов был уволен с должности. Об этом 18 ноября сообщает РЕН ТВ.

По версии студентов, такое решение было принято из-за того, что Евменов нецензурно высказался во время онлайн-конференции в рамках фестиваля «ПитерКит».

Ректор, судя по всему, забыл выключить микрофон и выразил свое недовольство по поводу того, что кинотеатры работают в пандемию.

В свою очередь, в пресс-службе Министерства культуры сообщили, что кадровые изменения связаны с необходимостью развития вуза.

Александр Евменов занял пост ректора СПбГУКиТ в 2011 году, в 2016-м был переизбран на должность. Теперь его сменит продюсер и сценарист Наталия Горина, ранее преподававшая в учебном заведении.

В феврале сообщалось, что трех журналистов в Тюмени уволили за мат в эфире выпуска новостей. Ведущий читал новость об открытии в городе ярмарки белорусской обуви и наткнулся на ошибку в тексте, после чего матерился. Этот дубль попал в эфир. Все участники инцидента, ведущий, режиссер и монтажер, были уволены в тот же день.

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