Около 14 млн рублей заложили в бюджете Рязани на строительство кладбища

В Рязани в 2022 году на строительство кладбища «Преображенское» планируют направить 14 млн рублей. Вопрос обсудили на заседании комитета по градостроительной деятельности и землепользованию гордумы.

Средства заложили в проекте городского бюджета на следующий год. Их направят на проектные и строительно-монтажные работы, уточняет 62INFO.ru.

В проекте городского бюджета также предусмотрели 100 млн рублей на комплексное освоение и развитие территории. В частности, средства пойдут на строительство новых улиц в районе Мервино и новых детских садов в районах Кальное и Семчино.

Публичные слушания по проекту бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов пройдут 29 ноября.