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Новые школьные автобусы закупили в Красноярском крае

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В Красноярском крае директорам кадетских корпусов, Мариинских гимназий и коррекционных школ вручили сертификаты от новых школьных автобусов. Машины марок «ГАЗ» и «ПАЗ» заменят изношенную технику 13 образовательных учреждений.

Всего за счет регионального и федерального бюджетов в этом году было приобретено 138 автобусов. Еще 125 транспортных средств территории получат в декабре этого года. На автобусах дети выезжают на различные краевые соревнования, олимпиады. Ребят с ограниченными возможностями здоровья доставляют также до места учебы и обратно, информирует ИА KrasnoyarskMedia. Новые автобусы традиционно желтого цвета, имеют светоотражающую маркировку, надписи «Дети» и знаки «Перевозка детей».

В микрорайоне Бугач в Красноярске в 2022 году планируется завершить строительство самой большой школы за Уралом. По данным на 27 октября, подрядчик завершил строительство коробки и основные бетонные работы, а также смонтировал перекрытия и перегородки. В одном из корпусов рабочие установили окна. В середине ноября планируется завести в корпус отопление, чтобы зимой можно было приступить к отделочным работам. Для безопасности учащихся будет построен надземный переход.

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