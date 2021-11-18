Захарова удивилась заявлениям МИД ФРГ о предложении встречи в нормандском формате

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя немецкого МИДа о том, что Париж и Берлин внесли несколько конкретных предложений для встречи глав министерств иностранных дел, которые Россия якобы отвергла.

«Это какие же? Хотелось бы услышать от партнеров конкретику: какие предложения они сделали и от каких Россия отказалась? Просьба огласить весь список», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в МИД ФРГ заявили, что Германия и Франция в течение нескольких месяцев работали над реализацией конкретной мирной повестки дня на основе Минских договоренностей. С этой целью Берлин внес несколько конкретных предложений о встрече министров иностранных дел в нормандском формате, согласно договоренности между врио канцлера ФРГ Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом РФ Владимиром Путиным в октябре.

«Россия отказалась присутствовать на такой встрече», — цитирует заявление ведомства «РИА Новости»

В МИД ФРГ добавили, что призывают Москву вернуться за стол переговоров по Донбассу в «установленных форматах».

18 ноября в министерствах иностранных дел Франции и Германии прокомментировали опубликование МИД РФ переписки российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с его немецким и французским коллегами Хайко Маасом и Жан-Ивом Ле Дрианом. Ведомства заявили, что считают такой подход противоречащим дипломатическим правилам и практике.

Накануне МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. В качестве причин такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

«Чтобы предотвратить дальнейшие спекуляции, МИД России решил придать гласности первоисточники и опубликовать дипломатическую переписку», — сказано в сообщении.

В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.