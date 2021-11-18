Рябков прокомментировал переписку Лаврова с министрами Франции и ФРГ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 18 ноября прокомментировал публикацию переписки главы ведомства Сергея Лаврова с коллегами из Франции и Германии.

«Речь о том, чтобы те, кто либо не следит в должной мере за происходящим, либо в силу каких-то собственных причин не очень доверяет тому, что говорят официальные российские представители, смогли сопоставить факты. Это документы, они не подлежат никакой коррекции, каждый здравомыслящий, разумный человек просто делает выводы из того, что он видит», — сказал он в беседе с «Известиями».

Рябков подчеркнул, что коллеги по «нормандскому формату передергивают ситуацию», выставляя российскую сторону недостаточно заинтересованной в конструктивной работе.

«Я уж не говорю, что Россию выставляют стороной конфликта — это не лезет ни в какие рамки. <...> Это им нужно прежде всего скорректировать свою линию на подрыв минского пакета мер, им нужно заставить себя все-таки жестко поговорить с Киевом», — считает Рябков.

17 ноября МИД РФ опубликовал дипломатическую переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции Сергея Лаврова, Хайко Мааса и Жан-Ива Ле Дриана. Причиной такого шага было названо искажение подхода Москвы к проведению встречи в нормандском формате и роли страны во внутриукраинском урегулировании.

В частности, МИД РФ опубликовал письмо главы ведомства Сергея Лаврова, отправленное 29 октября 2021 года. В нем министр пишет коллегам, что хотел бы подтвердить важность продолжения совместных усилий в рамках нормандского формата по содействию урегулированию конфликта на востоке Украины.

18 ноября публикацией переписки с Лавровым возмутились в МИД Германии и Франции, назвав ее противоречащей дипломатическим правилам и практике.

Публикацию переписки Лавров объяснил в том числе словом «достали».

«Мы все люди. Можно сказать — достали», — заявил он 18 ноября, отвечая на соответствующий вопрос.