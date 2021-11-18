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Сотруднице банка в Мурманске вынесли приговор за хищение 26 млн рублей

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В Мурманске суд вынес приговор бывшей сотруднице банка, которая обвинялась в хищении 26 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с июня 2012 года по март 2013-го жительница Мурманска, пользуясь своим служебным положением, извлекала из сейфовой комнаты и кассы деньги. В общей сложности было похищено 26,6 млн рублей. Женщина потратила их на собственные нужды, пишет ИА FlashNord.

По данным ИА «Би-порт», для сокрытия преступления злоумышленница внесла в сейф поддельные купюры на 18,6 млн рублей.

Октябрьский районный суд Мурманска признал горожанку виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере». Ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор пока в законную силу не вступил.

В конце октября сообщалось, что в Нижнем Новгороде продавщица ювелирного магазина украла с места работы все драгоценности, стоимость которых оценивается более чем в 10 млн рублей, и сбежала. Момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»).

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