Врач назвал противопоказанные при лечении COVID-19 препараты

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин рассказал о лекарствах, которые лучше не принимать во время заболевания COVID-19. Рекомендациями он поделился с «РИА Новости».

Так специалист советует на время отказаться от препаратов против диареи с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника, тем самым мешая очищению организма от бактерий.

Помимо этого, Шаффцин считает, что нужно ограничить использование ингаляторов (если нет астмы), потому что спреи могут нанести вред сердцу из-за содержания в них фенилэфрина. Это вещество может вызвать закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снизить кровоток. Особенно опасно это для людей с повышенным давлением.

18 ноября сообщалось, что ношение масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19 и помогает снизить заболеваемость на 53%. Исследования на эту тему провели ученые из Австралии, Китая и Великобритании.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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