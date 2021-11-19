Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании загорелась легендарная киностудия Pinewood
Мир
Посольство РФ в США назвало недружественными акции против КСОРС
Экономика
АЗС пригрозили повысить цены из-за «Яндекса»
Мир
ЕС запланировал массовые аресты в связи с нелегальной перевозкой мигрантов
Армия
Археологи РФ посетили древнеримский город Ресафа в Сирии
Мир
Депутат рады рассказал о «плевке в лицо немцам» украинского посла
Мир
Лагерь беженцев у границы с Польшей опустел
Общество
В регионах освободилось до половины ковидных коек
Общество
Турбизнес предложил способ возвращать туристам до 100% стоимости поездки
Мир
Десять человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Канаде

Врач назвал противопоказанные при лечении COVID-19 препараты

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Доктор медицинских наук из американской детской больницы Цинциннати Джошуа Шаффцин рассказал о лекарствах, которые лучше не принимать во время заболевания COVID-19. Рекомендациями он поделился с «РИА Новости».

Взлет падений: в ЕС усиливают меры безопасности из-за COVID
Как вирусологи объясняют новую вспышку, несмотря на высокий уровень вакцинации в регионе

Так специалист советует на время отказаться от препаратов против диареи с лоперамидом, так как они замедляют работу кишечника, тем самым мешая очищению организма от бактерий.

Помимо этого, Шаффцин считает, что нужно ограничить использование ингаляторов (если нет астмы), потому что спреи могут нанести вред сердцу из-за содержания в них фенилэфрина. Это вещество может вызвать закупорку мелких кровеносных сосудов в носу и снизить кровоток. Особенно опасно это для людей с повышенным давлением.

18 ноября сообщалось, что ношение масок является наиболее эффективной мерой в борьбе с COVID-19 и помогает снизить заболеваемость на 53%. Исследования на эту тему провели ученые из Австралии, Китая и Великобритании.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021