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В США скончался основатель ресторана «Русский самовар»

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Основатель ресторана «Русский самовар» в США Роман Каплан скончался на 84-м году жизни. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщается в аккаунте заведения в Instagram.

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«С тяжелым сердцем и великой горечью мы вынуждены сообщить, что Роман Каплан покинул нас», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Каплан умер рано утром в тот же день в Майами. Семья устроит церемонию прощания в Нью-Йорке. О дате планируется сообщить отдельно.

Роман Каплан — советский и американский литературовед, переводчик, искусствовед. В 1986 году он открыл в Нью-Йорке ресторан «Русский самовар», позвав к себе в партнеры поэта Иосифа Бродского и балетмейстера Михаила Барышникова. Ресторан пользуется особой популярностью среди деятелей культуры и театралов.

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