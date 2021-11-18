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Дело возбудили в отношении главного архитектора района в Ростовской области

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Следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего главного архитектора Семикаракорского района Ростовской области. Его подозревают в махинациях на 38 млн рублей, сообщает СУ СКР по региону.

По версии следствия, в ноябре 2018 года подозреваемый подписал акт о приемке работ по поставке дизельной электростанции. Стоимость по договору составила более 43 млн рублей, а фактическая цена оборудования — 5 млн рублей.

«Своими неправомерными действиями подозреваемый причинил значительный материальный ущерб бюджету Семикаракорского района Ростовской области и бюджету Ростовской области», — говорится на сайте регионального СУ СКР.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями». Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

Как отмечает RostovGazeta, мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

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