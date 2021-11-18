В ГД заявили о готовности внести поправки для индексации пенсий до конца года

Комитет Госдумы по соцполитике до конца года готов внести поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

В тот же день президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве.

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