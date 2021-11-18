В ГИБДД Москвы назвали число пойманных за рулем нетрезвых водителей

В Москве с начала ноября 2021 года сотрудниками ГИБДД было выявлено 493 нетрезвых водителя и 589 тех, кто отказался от медицинского освидетельствования. Об этом 18 ноября сообщает официальный Telegram-канал столичной Госавтоинспекции.

«Только с начала ноября мы предотвратили более 1000 бед на дороге, остановив 493 нетрезвых водителя и 589 тех, кто отказался от медицинского освидетельствования», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, по данным Госавтоинспекции, с начала года 2021 года почти 1300 водителей стали фигурантами уголовных дел за пьяную езду, будучи лишенными права управления за подобное нарушение.

В ГИБДД призвали автомобилистов не садиться за руль нетрезвыми. За управление автомобилем в состоянии опьянения водитель может быть лишен прав управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Также нарушителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей. За повторное нарушение предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы на срок до двух лет.

15 ноября сообщалось, что Московская кольцевая дорога (МКАД) по итогам 10 месяцев 2021 года стала самой аварийно-опасной автомобильной магистралью в столице.

Одними из основных видов ДТП, приводящих к человеческим жертвам, в этом году стали столкновение (68% от всех аварий), наезды на стоящее транспортное средство (14%) и препятствие (12%).