Глава Binance решил пожертвовать почти всё свое состояние

Глава крупнейшей криптобиржи пожертвует почти всё состояние. Чанпэн Чжао сделал заявление в интервью Associated Press. Гендиректор Binance назвал себя финансово свободным человеком и отметил, что для жизни ему нужно не так уж и много. Бизнесмен может отдать от 90 до 99% личных денег, передает телеканал «Известия». Forbes оценивает капитал создателя блокчейн-экосистемы в $1,9 млрд. На что пойдут средства, Чжао не уточнил.

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