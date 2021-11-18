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Почти 90 семей переселят из аварийного жилья в Кабардино-Балкарии

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В городе Майский в Кабардино-Балкарии до конца 2021 года из аварийного жилья переселят 88 семей. Об этом сообщается на сайте главы и правительства республики.

Новые квартиры для переселенцев возводят в Майском районе региона в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В первом из домов сейчас выполняются антисейсмические мероприятия, также началась подготовка к кладке наружных стен. Во втором уже завершилось строительство второго этажа.

«В настоящее время в 27-квартирном доме завершен монтаж перекрытия второго этажа и наружных стен третьего, завершены работы по монтажу сетей электроснабжения 1-го этажа и установке оконных блоков из пластика, начата штукатурка стен и перегородок 1-го этажа», — цитирует сообщение правительства NewsTracker.

На стройплощадках для ускорения работ задействованы несколько бригад. До конца года в новые квартиры должны въехать 88 семей.

12 октября вступил в силу приказ Минстроя РФ, согласно которому здания, где есть крен, дефекты или повреждения, свидетельствующие о снижении несущей способности, могут быть признаны ограниченно годными. Проживание в таких домах возможно только при условии постоянного мониторинга технического состояния, усиления или восстановления конструкций.

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