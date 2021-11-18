Ткани и канаты из технической конопли будут производить в Приморье

Ткани и канаты из технической конопли, выращенной на полях в Ханкайском и Анучинском муниципальных округах, будут производить в Приморском крае. Сельхозпроизводители собрали 17 т урожая, информирует минсельхоз региона.

Стоит отметить, что выращивать коноплю для использования этого наркосодержащего растения при производстве медицинских средств, ткани, веревок, канатов, продукции для животных и косметики и других товаров было разрешено постановлением правительства РФ в 2020 году. Однако культивировать коноплю могут только юридические лица, пишет ИА PrimaMedia.

В Приморский край из Европы до конца года должны прибыть более 1 тыс. коров голштинской породы. Сейчас поголовье в хозяйствах региона составляет около 30 тыс. дойных коров. Еще более 1 тыс. должно поступить на фермы «Раковское» и «ГринАгро» до конца года. Продуктивность одной такой коровы достигает 10 тыс. л в год.