Прямой эфир
Мир
Премьер Польши выступил против создания гуманитарного коридора для мигрантов
Мир
МВД Украины сообщило о предотвращении покушения на министра
Общество
Путин заявил о необходимости проиндексировать пенсии выше инфляции в 2022 году
Экономика
В МЭР заявили о формировании сектора производства электротранспорта
Мир
Москва выделит $2 млн управлению ООН по контртерроризму
Экономика
Путин заявил о росте МРОТа до 13 890 рублей в 2022 году
Мир
В ЕП назвали политическим маневром приостановку сертификации СП-2
Мир
Лавров заявил о саботаже Киевом Минских соглашений
Мир
Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей
Пресс-релизы
В России открылся прием заявок на конкурс для молодых архитекторов

Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Снег с дождем ожидается на территории Тверской области в течение суток. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, 20 ноября с прохождением циклона по территории Центральной России ожидается сильный мокрый снег, а также снег с дождем. По данным Тверского гидрометцентра, ветер усилится до 15–20 м/с. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

За сутки может выпасть до 22 мм осадков. Температура будет колебаться от –2 до +3 градусов, в связи с чем вероятно образование гололедицы.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности. Пешеходам напоминают о возможном сходе снега или льда с крыш, а также об обрыве проводов при налипании снега. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021