Жителей Тверской области предупредили об ухудшении погоды

Снег с дождем ожидается на территории Тверской области в течение суток. Соответствующее предупреждение опубликовало региональное управление МЧС.

Согласно прогнозам, 20 ноября с прохождением циклона по территории Центральной России ожидается сильный мокрый снег, а также снег с дождем. По данным Тверского гидрометцентра, ветер усилится до 15–20 м/с. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

За сутки может выпасть до 22 мм осадков. Температура будет колебаться от –2 до +3 градусов, в связи с чем вероятно образование гололедицы.

Сотрудники МЧС просят жителей региона соблюдать правила безопасности. Пешеходам напоминают о возможном сходе снега или льда с крыш, а также об обрыве проводов при налипании снега. Водителям необходимо соблюдать скоростной режим и дистанцию.