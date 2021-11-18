Путин: пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции

Путин: пенсия в 2022 году должна быть проиндексирована выше инфляции

2021-11-18 18:53:04

2021-11-18 18:53:04

2021-11-18 18:53:04

2021-11-18 18:53:04

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