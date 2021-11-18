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Строительство республиканского кардиодиспансера завершается в Якутске

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В Якутске строительство республиканского кардиологического диспансера вышло на финишную прямую. Готовность объекта составляет 90%. К концу года его введут в эксплуатацию, а уже в I квартале следующего года учреждение сможет принять пациентов.

«Все производственные и строительно-монтажные работы на объекте должны завершиться до конца года, чтобы в первой половине 2022 года кардиологический диспансер смог начать работу», — подчеркнул глава Якутии Айсен Николаев.

Проведена закупка медоборудования, мебели и инвентаря, большая часть из которых уже поступила в республику, сообщает ИА YakutiaMedia.

Ранее медицинские учреждения Якутии получили 44 новых автомобиля марки «УАЗ» и «Лада Нива». Машины предназначены для перевозки участковых врачей, фельдшеров и пациентов, а также для оказания неотложной помощи и доставки лекарств жителям труднодоступных регионов. В ходе церемонии вручения ключей вице-премьер Ольга Балабкина сообщила, что в течение пяти лет больницы региона получат 248 автомобилей на общую сумму 250 млн рублей. Из них 234 млн рублей направят из федерального бюджета.

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