Заболеваемость ОРВИ превысила эпидпорог в Мурманской области

Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) выросла в Мурманской области за неделю. В ходе мониторинга выявлено увеличение доли вирусов гриппа А (H3N2) в общей структуре заболеваемости.

По данным Роспотребнадзора, эпидемический порог превышен во всех возрастных группах. Об этом пишет ИА «Би-порт». Рост заболеваемости наблюдался после выхода региона из нерабочей недели.

В Мурманской области продолжается вакцинация против гриппа. Всего планируется привить до 60% совокупного населения и до 75% граждан из групп риска. На текущий момент привито свыше 151 тыс. человек.

Днем ранее сообщалось о превышении эпидемического порога на 55,9% в Хабаровске. В основном болеют горожане старше 15 лет.