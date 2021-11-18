Военный эксперт оценил данные о продаже Украине британских кораблей

Великобритания может продать корабли, которые давно списаны и уже несколько раз израсходовали свой ресурс. Об этом в четверг, 18 ноября, заявил «Известиям» военный эксперт Александр Жилин.

Накануне газета The Telegraph сообщила, что Великобритания продаст Украине военные корабли и ракеты после того, как министр обороны королевства Бен Уоллес подпишет новое соглашение с Киевом на фоне роста напряженности в отношениях с Россией.

«Для того чтобы заменить старые суда новыми, надо старые куда-то деть. Британцы умеют считать деньги, они не тратятся на утилизацию, а находят «гигантов мысли», к примеру, на Украине, в других регионах, и впаривают им этот металлолом, оставаясь в прибыли», — сказал Жилин.

При этом, по словам военного эксперта, говорить о том, что после покупки у Великобритании военных кораблей украинский ВМФ станет контролировать моря и океаны, глупо.

«Содержание флота всегда обходится дорого, нужно развивать инфраструктуру, причем по всему миру, где будут эти корабли причаливать, обслуживаться — это всё стоит денег», — подчеркнул он.

Также эксперт добавил, что данное заявление о продаже военных кораблей — это, по сути, очередное нагнетание.

Отмечалось, что договор позволит Украине получить кредиты от Великобритании для покупки британских военных кораблей и ракет. Сделка будет включать в себя закупку двух противоминных кораблей, подобных HMS Brocklesby британского королевского флота, совместное производство восьми ракетных кораблей, а также поставку и модернизацию систем вооружения на уже входящих в ВМС Украины кораблях. Кроме того, планируется совместное производство фрегата и техническая поддержка Украины для строительства военно-морской инфраструктуры.

17 ноября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что западные партнеры Киева готовы сдерживать Россию «от наступления» не только словами, но и конкретными действиями.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Киев прикрывает свои действия по подрыву Минских соглашений путем нагнетания «страшилок» про российскую угрозу. Кроме того, он указал, что президент Украины Владимир Зеленский не против провокаций в Донбассе ради получения помощи от Запада.

Ранее, 13 ноября, британские СМИ сообщили о готовности Лондона направить до 600 военнослужащих на Украину на случай «вторжения» России. Решение якобы приняли после того, как высокопоставленные военные чиновники Великобритании и глава MI6 Ричард Мур сообщили правительству страны о «явной и реальной опасности» для Украины и Запада.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что соглашение Лондона и Киева о кредите на военные цели стало очередным доказательством наращивания британской военной активности у границ России.

21 октября стало известно, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже вооружений. В частности, в минобороны, как указали британские СМИ, обсуждали продажу ракет Brimstone класса «земля–земля». Позже в Великобритании указали, что речь шла о сделке, заключенной в июне.