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На вывоз снега зимой в Пскове потратят 3,6 млн рублей

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Власти Пскова планируют потратить 3,6 млн рублей на вывоз снега в зимний период. Такая информация была озвучена на заседании комитета городской думы по ЖКХ и благоустройству.

Полигон для снега будет расположен в Ваулиных Горах. Он отвечает необходимым требованиям. На данный момент контракт подписан на 3,6 млн рублей, в прошлом сезоне сумма составила 3 млн рублей. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Заместитель главы Пскова Сергей Гаврилов уточнил, что управляющие компании завозят песок и приводят в порядок инвентарь. При этом начальник управления городского хозяйства Николай Баринов отметил нехватку дворников.

Ранее сообщалось, что впервые за почти 20 лет новые снегоуборщики купили для Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край). В город поступили комбинированные машины с отвалами и щетками.

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