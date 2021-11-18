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Ростов-на-Дону закупит сотню работающих на газомоторном топливе автобусов

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Власти Ростова-на-Дону закупят сотню автобусов, работающих на газомоторном топливе. Об этом рассказал глава города Алексей Логвиненко.

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Для обновления автопарка необходимо приобрести 285 автобусов. На первом этапе город закупит 100 единиц транспорта.

По словам Логвиненко, приоритет на дорогах Ростова отдадут общественному транспорту. Планы по развитию инфраструктуры также включают автоматизацию процесса управления светофорами.

Ожидается, что пропускная способность улиц вырастет с 5 до 19%, а скорость транспортного потока увеличится на 50%, пишет RostovGazeta.

Ранее сообщалось, что в Омск до середины декабря должны поставить 48 автобусов, работающих на метане. Власти Омской области получили средства на закупку автобусов в рамках федерального проекта «Чистый воздух».

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