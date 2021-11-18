В МЭР заявили о формировании сектора производства электротранспорта

В России уже сформировали сектор разработки и производства электротранспорта. Об этом заявил журналистам заместитель главы Минэкономразвития Илья Торосов в четверг, 18 ноября.

«Также реализуется несколько проектов в области разработки и производства электромобилей. Все они находятся на разных стадиях развития и ориентированы на разные сегменты рынка», — подчеркнул замминистра.

Торосов рассказал, что сегмент электробусов сегодня представлен тремя компаниями — «КамАЗ», «ГАЗ» и «Волгабас». Эти компании уже развернули серийное производство, а сами электробусы эксплуатируются в городах России. Ежегодный объем производства российских электробусов в настоящее время превышает 300 единиц в год.

Также, по его словам, в Тольятти компания «ЗЕТТА» планирует запустить серийное производство электромобилей под брендом Zetta, а в Калининграде компания «АВТОТОР Холдинг» планирует запуск производства в 2023 году.

По его словам, среди пилотных территорий первой очереди, где запускается производство электротранспорта, — Крым, Татарстан, Краснодарский край, Ленинградская, Московская, Нижегородская и Сахалинская области, Севастополь, а также автомобильная трасса федерального значения М-4 «Дон».

Замминистра отметил, что на развитие технологий производства электромобилей направят 38 млрд рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

В конце августа президент «АвтоВАЗа» Николя Мор заявил о планах по запуску производства электромобилей Lada в 2027–2028 годах. Концерн обсудит эти планы с правительством России.

17 ноября портал Quto.ru опубликовал изображения художника Никиты Чуйко, который создал серию рендеров, предположив, как мог бы выглядеть электрический хетчбэк Lada в серийном исполнении. Внешне автомобиль напоминает Tesla Model 3. Электрокар Lada получит узкие матричные фары, маленькую решетку радиатора, рельефный капот и убирающиеся в кузов ручки дверей. По версии портала, такая машина может получить силовую установку от модели Renault Kangoo E-Tech Electric.