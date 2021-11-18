Суд решит вопрос об аресте министра культуры Крыма по делу о взятке

Следственный комитет РФ 19 ноября попросит об аресте министра культуры Крыма Веры Новосельской, задержанной по обвинению в получении взятки в размере 25 млн рублей, ходатайство об аресте чиновницы будет рассматривать Басманный суд Москвы.

«Следственные действия с Новосельской на сегодня закончены. Ее этапируют в Москву. Завтра следователи планируют ходатайствовать перед Басманным судом столицы об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, обвиняемая проведет ночь в изоляторе временного содержания.

Ранее в тот же день сообщалось, что министра допрашивают по делу о пропаже денег при реконструкции снесенного в 2018 году театра кукол в Симферополе.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал следственные мероприятия частью системной работы по контролю за действиями должностных лиц. Аксенов подчеркнул, что правоохранительные органы во всем разберутся.

Старое здание Крымского академического театра кукол находилось в центре Симферополя, его признали аварийным и снесли в начале 2018 года. Новосельская в 2017 году заявляла, что на строительство нового здания театра будет выделено более 1 млрд рублей. Тем не менее в эксплуатацию оно так и не было введено. СМИ сообщали, что в 2020 году был расторгнут договор с подрядчиком.

В марте этого года министр культуры уже попадала в скандальную ситуацию. Во время видеосовещания по реализации федеральных целевых программ в Крыму произошло внеплановое включение Новосельской, которая нецензурно возмутилась возникшими у нее сбоями в работе техники. Аксенов, в свою очередь, выразил негодование случившимся и поручил вице-премьеру республики Михаилу Назарову провести служебную проверку.

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков отметил, что использование нецензурных выражений на совещании не красит Новосельскую, но это не повод для ее увольнения.

45-летняя Новосельская возглавляет министерство культуры Крыма с февраля 2014 года.