В МЧС рассказали о проверках пунктов обогрева на трассах российских регионов

В нескольких регионах России провели проверку мобильных пунктов обогрева на автотрассах. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщила пресс-служба МЧС России.

В ведомстве рассказали, что из-за неблагоприятных погодных условий в осенне-зимний период на автодорогах возрастает число ДТП и риск возникновения заторов, пишет RT. Мобильные пункты обогрева будут развернуты на автотрассах для организации первоочередного жизнеобеспечения водителей и пассажиров в условиях ЧС.

Разворачивать пункты будут во время сильного похолодания и снегопадов, а также на опасных участках дорог и в отдаленных районах. В них водители и пассажиры смогут согреться, переждать непогоду и зарядить мобильные устройства.

В состав каждого мобильного пункта входят две палатки с оборудованными местами для приема пищи и спальными местами, возможностью зарядить мобильный телефон, выпить горячий чай, получить медицинскую и психологическую помощь. Также имеется передвижная полевая кухня, генератор, печи с запасом дров на несколько суток, тепловые дизельные пушки.

В настоящее время в субъектах РФ проходят проверки готовности, оснащенности и работоспособности мобильных пунктов обогрева. Так, их уже проверили в Костромской, Оренбургской и Свердловской областях.