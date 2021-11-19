Министерство энергетики Белоруссии заявило, что поставки электроэнергии на Украину прекращаются с 18 ноября «в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений». Эта новость прошла бы незамеченной, если бы Киев подготовил страну к зиме.

Украина способна полностью обеспечить себя электроэнергией и даже экспортировать ее. Во всяком случае, в теории. На практике ситуация очень сильно зависит от температуры наружного воздуха. Если на улице тепло, то Киев смело вводит запрет на импорт электроэнергии из Белоруссии и России, а в страны Европы идут поставки украинской электроэнергии. Здесь, однако, надо сделать оговорку: украинская энергосистема состоит из двух неравных частей.

Основная часть страны входит в Объединенную энергосистему — осколок единой энергосистемы Советского Союза, синхронизированный с Россией и Белоруссией. А часть Правобережья входит в так называемый Бурштынский энергоостров, откуда распространяется энергетическое доминирование Украины на соседние страны — Венгрию, Румынию, Словакию. Если отбросить шутки, то периодически Украина становится нетто-экспортером электроэнергии благодаря поставкам на западном направлении.

В наследство от Советского Союза Украина получила огромное количество электростанций, притом структура генерации была характерна для промышленно развитых стран: большая доля АЭС, газовые электростанции и угольная генерация, базирующаяся на местном топливе. Но процесс декоммунизации затронул промышленность и энергетическую безопасность страны. Производство электроэнергии, достигнув пика в 300 млрд кВт*ч в 1990 году, сократилось примерно в два раза к настоящему моменту.

В текущем году ситуация незначительно улучшилась. За первые девять месяцев, по данным «Укрэнерго», потребление электроэнергии на Украине составило 92,2 млрд кВт*ч — на 6,9% больше, чем за первые три квартала 2020-го. Безусловно, прошлый год — удобная точка для сравнения. Но для понимания масштабов заметим, что за аналогичный период спрос в энергосистеме Москвы и Московской области составил 83,34 млрд кВт*ч.

Общее изменение экономической ситуации, прекращение поставок в Крым, изоляция части восточных регионов должны были гарантировать Украине значительный избыток генерирующих мощностей. Но талантливые руководители страны смогли сделать так, что практически каждый отопительный период Киев вынужден обращаться за помощью к самым любимым соседям — Белоруссии и России.

Проблема украинской энергосистемы заключается в редком сочетании провалов: провала реформы энергорынка, подготовки топлива к периоду максимального спроса, обновления электростанций и программы развития «зеленой» генерации. Запаса топлива не хватает, станции периодически уходят на внеплановые ремонты, разрастается кризис неплатежей, а доля возобновляемых источников энергии бесконтрольно растет, что многократно усложняет диспетчеризацию.

Иными словами, нельзя назвать одну главную проблему, устранение которой позволит резко улучшить ситуацию. Проблем много, и все они требуют решения. Зато из них можно выделить самую актуальную — запасы угля.

Первоначально объем запасов примерно в три-четыре раза отставал от плановых показателей. Как объяснили позже украинские политики, уголь «забыли закупить». Темпы накопления были крайне низкими. А с начала октября запасы начали таять.

В начале прошлого месяца на складах украинских ТЭС, по данным «Укрэнерго», было 713 тыс. т угля, а по состоянию на 16 ноября этот показатель уменьшился почти в два раза — до 375 тыс. т. Теплоэлектростанции стали выводить на аварийный ремонт и останавливать из-за нехватки топлива.

К началу текущей недели из-за отсутствия топлива простаивали 23 блока ТЭС и ТЭЦ (общей мощностью 7,85 ГВт).

Выпадающие объемы приходится покрывать атомным электростанциям. Их доля в суммарном объеме производства электроэнергии на Украине составила 57,8% (ТЭС и ТЭЦ — 27,3%). То есть АЭС обеспечили производство 275,8 млн кВт*ч по результатам 16 ноября. На этом фоне поставки из Белоруссии за те же сутки занимали относительно небольшой объем — 9,96 млн кВт*ч. А поставок из России пока и вовсе не было. При этом энергосистема Украины функционирует, массовых отключений электроэнергии не наблюдается.

Но пока не наблюдается и холодов. А ситуация с запасами угля продолжает усугубляться. Да, местные генерирующие компании законтрактовали уголь (информация об объемах крайне противоречива) за рубежом и сейчас его везут на Украину. Первые поставки ожидаются уже в конце текущей недели. Но речь идет об объемах, которые вряд ли помогут в полной мере справиться с ситуацией. Одно судно может привезти порядка 60 тыс. т, а расход угля на украинских электростанциях на прошлой неделе составил 101,4 тыс. т (сокращение с 479,4 тыс. т до 378 тыс. т).

Скорее всего, чтобы избежать отключений, Украине потребуются все возможные объемы поставок не только из Белоруссии, но и из России. При этом Минск не исключает возможности новых продаж после 18 ноября, но «с учетом технических возможностей». Как бы двусмысленно ни звучала эта фраза, вопрос о технической возможности не праздный, так как Россия и Белоруссия могут покрыть потребности Украины на уровне 3 ГВт. А этого может оказаться слишком мало.

Автор — заместитель генерального директора Института национальной энергетики

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