В Череповце мужчина ранил ножом трех человек

Житель Череповца подозревается в убийстве соседки и покушении на убийство двух человек в общежитии. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Об этом 18 ноября сообщает следственное управление СК РФ по Вологодской области.

По версии следствия, утром 18 ноября в жилом доме на улице Устюженской Череповца, в помещении общежития 54-летний местный житель нанес множественные удары ножом двум соседкам, 46 и 34 лет. Последней удалось убежать в свою квартиру и вызвать полицию. Ее брат, 32 лет, вышел на шум и обезоружил нападавшего, получив при этом телесные повреждения.

От ранений 46-летняя женщина скончалась на месте, вторая потерпевшая госпитализирована, ее брату оказана медицинская помощь.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства дела и причины конфликта. Расследование продолжается.

Уголовные дела возбуждены по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 105 и ч.3 ст.30-п. «а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство и покушение на убийство двух и более лиц»).

Ранее в четверг СК РФ по Калининградской области возбудил уголовное дело в отношении 17-летнего жителя города Озерска, который подозревается в убийстве 15-летнего школьника. Подозреваемый был ранее судим за кражи, грабеж и разбой. Летом этого года он освободился из мест лишения свободы. По предварительным данным, вечером 16 ноября между подростками произошла ссора, тогда подозреваемый ударил ножом в грудь погибшего.