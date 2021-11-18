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Субсидию на ремонт жилья детям-сиротам увеличат в Башкортостане

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Депутаты Государственного собрания — Курултая Республики Башкортостан намерены принять решение об увеличении субсидии на ремонт жилья детям-сиротам. Пленарное заседание состоится 25 ноября.

Выплата не индексировалась с 2014 года. Ее размер составляет 50 тыс. рублей, пишет «МедиаКорСеть». Вопрос об увеличении субсидии в три раза был поднят депутатами еще в октябре. Планируется принять законопроект об увеличении бюджетных расходов на ремонт социального жилья.

Решение мотивируется существенным повышением цен на строительные материалы.

Ранее сообщалось, что в Якутии планируют ввести жилищные сертификаты для детей-сирот. На данный момент квартиры выделяются по распределению из специального жилищного фонда. Сертификаты можно будет обменять на жилое помещение по собственному выбору.

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