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Более 57 млн рублей потратят на охрану природы Сахалина в 2022 году

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На реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Сахалинской области» проектом бюджета предусмотрено в 2022 году 57,5 млн рублей, в 2023-м — 55,5 млн рублей, в 2024 году — 53,2 млн рублей.

На эти средства по четырем подпрограммам будут проводиться различные экологические мероприятия, полный мониторинг атмосферного воздуха, разработка документации по капитальному ремонту одного гидротехнического сооружения, установление границ лесопаркового зеленого пояса на территории Южно-Сахалинска площадью 5978 га и другие, сообщает ИА SakalinMedia со ссылкой на пресс-службу Сахалинской областной думы.

На территории Сахалинской области в 2021 году планировалось восстановить свыше 3 тыс. га леса. Об этом сообщила ранее пресс-служба агентства лесного и охотничьего хозяйства региона. За счет искусственного восстановления будут восстановлены 803 га леса, за счет содействия естественному лесовосстановлению — 2320 га. На эти цели направили 109,2 млн рублей. Основная цель регионального проекта — обеспечить к 2024 году баланс между воспроизводством и выбытием лесов в соотношении 100%.

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