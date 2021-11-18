Ремонт трех десятков дорог завершат в Черкесске до конца года

В Черкесске до конца 2021 года намерены завершить ремонт трех десятков автомобильных дорог, включая оживленное Пятигорское шоссе. Об этом мэр города Алексей Баскаев сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, основной объем работ уже выполнен на 26 объектах. В их числе улицы Хруслова, Красноармейская, Ворошилова, Кутузова.

«Существенно преобразилось Пятигорское шоссе — гостевая дорога, по которой каждый день проезжают тысячи жителей и гостей Карачаево-Черкесии», — цитирует Баскаева NewsTracker.

В течение полутора месяцев планируется завершить работы еще на четырех дорогах. Там заменят асфальт, организуют парковки и нанесут разметку.

В общей сложности до конца года будут обновлены 15,6 км дорожного покрытия. В последующие три года их число увеличится до 40 км.