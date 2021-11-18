В Москве водителя задержали за попытку дачи взятки инспектору ДПС

В центре Москвы полицейские задержали водителя за попытку дать взятку инспектору ДПС. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Гончарной набережной. Сотрудники ДПС остановили автомобиль марки Hyundai. В ходе проверки технического состояния машины инспектор ГИБДД обнаружил, что на нем неисправна тормозная система. 35-летний водитель, оказавшийся уроженцем ближнего зарубежья, предложил сотруднику взятку за непривлечение его к административной ответственности по статье об управлении транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой, рулевым управлением или сцепным устройством.

Мужчину предупредили о противоправности действий и предусмотренной за это уголовной ответственности, однако тот всё равно положил в ящик автомобиля 10 тыс. рублей, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В результате водитель был задержан за попытку дачи взятки должностному лицу, находящемуся при исполнении служебных обязанностей. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на мелкое взяточничество.

В конце августа в Уфе бывших сотрудников ГИБДД обвинили в создании преступного сообщества: они помогали оформлять водительские удостоверения за взятки без сдачи экзаменов.