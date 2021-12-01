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Доступный материал: что сасаки ценят в женщинах

Полезные для процветания семьи навыки мастерицы передают из поколения в поколение
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Сасаки — народ, населяющий индонезийский остров Ломбок. Их основные занятия — земледелие и разнообразные ремесла, особенно славятся своими изделиями ломбокские ткачихи. Как создаются знаменитые на всю страну ткани в деревне Саде — в фотогалерее «Известий»
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В Саде насчитывается 150 домов, построенных в традиционном сасакском стиле, с деревянными колоннами, сплетенными из бамбука стенами и соломенными крышами
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
У сасаков принято строгое разделение труда — мужчины обеспечивают семью, женщины занимаются домом
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Домохозяйки в Саде должны не только готовить еду, но и ухаживать за детьми, следить за домом
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Пока мужчины занимаются делами, их жены должны успевать управляться с ткацким станком
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Навыки ткачества здесь передаются из поколения в поколение
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В Саде считается, что если женщина не умеет ткать, то замуж ей не выйти
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Хлопок для производства тканей выращивают здесь же, на острове
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Создание тканей — очень трудоемкий процесс, всё делается вручную
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Хлопок окрашивают естественными красителями
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Бетель и имбирь придают нитям желто-оранжевые оттенки, индиго — синий
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Нити женщины плетут вручную
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
На изготовление одного рулона ткани у них уходит около двух месяцев
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Индонезийское племя Сасак
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Продажа тканей — тоже женское дело. Покупателям предлагают традиционные икат (полотно с характерными разноцветными узорами) и сонгкет (материал с золотым и серебряным шитьем)
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