Доступный материал: что сасаки ценят в женщинах

Сасаки — народ, населяющий индонезийский остров Ломбок. Их основные занятия — земледелие и разнообразные ремесла, особенно славятся своими изделиями ломбокские ткачихи. Как создаются знаменитые на всю страну ткани в деревне Саде — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В Саде насчитывается 150 домов, построенных в традиционном сасакском стиле, с деревянными колоннами, сплетенными из бамбука стенами и соломенными крышами
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
У сасаков принято строгое разделение труда — мужчины обеспечивают семью, женщины занимаются домом
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Домохозяйки в Саде должны не только готовить еду, но и ухаживать за детьми, следить за домом
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Пока мужчины занимаются делами, их жены должны успевать управляться с ткацким станком
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Навыки ткачества здесь передаются из поколения в поколение
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
В Саде считается, что если женщина не умеет ткать, то замуж ей не выйти
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Хлопок для производства тканей выращивают здесь же, на острове
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Создание тканей — очень трудоемкий процесс, всё делается вручную
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Хлопок окрашивают естественными красителями
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Бетель и имбирь придают нитям желто-оранжевые оттенки, индиго — синий
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Нити женщины плетут вручную
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
На изготовление одного рулона ткани у них уходит около двух месяцев
На весь экран
Фото: Getty Images/Robertus Pudyanto
Продажа тканей — тоже женское дело. Покупателям предлагают традиционные икат (полотно с характерными разноцветными узорами) и сонгкет (материал с золотым и серебряным шитьем)
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует
при финансовой
поддержке Федерального агентства
по печатии массовым
коммуникациям.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.