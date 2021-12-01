Доступный материал: что сасаки ценят в женщинах

Сасаки — народ, населяющий индонезийский остров Ломбок. Их основные занятия — земледелие и разнообразные ремесла, особенно славятся своими изделиями ломбокские ткачихи. Как создаются знаменитые на всю страну ткани в деревне Саде — в фотогалерее «Известий»