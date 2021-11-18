Доставившие помощь в Кабул самолеты РФ вылетели из Афганистана

Три самолета военно-транспортной авиации, доставивших гуманитарный груз в аэропорт Кабула, закончили посадку эвакуируемых граждан и вылетели из Афганистана. Об этом 18 ноября сообщает Минобороны России.

«На борту самолетов 205 граждан Российской Федерации, государств —членов ОДКБ (Белоруссии, Армении), Украины и Афганистана. Эвакуированных граждан самолеты доставят на подмосковный аэродром Чкаловский», — сказали в ведомстве.

Для оказания необходимой медицинской помощи и поддержки эвакуированным на каждом самолете находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медоборудованием и медикаментами.

Уточняется, что самолеты доставили в Кабул 36 т гуманитарного груза РФ для населения Афганистана.

Ранее в этот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что из Афганистана в Россию были эвакуированы россияне и граждане стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

В ОДКБ входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

17 ноября секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что Афганистан не должен вновь стать «полигоном для необдуманных геополитических авантюр внешних игроков». Он считает, что события в Афганистане могут пойти по катастрофическому сценарию, если новые власти в Кабуле не смогут нормализовать ситуацию, а международное сообщество оказать афганскому народу поддержку.

До этого, 20 октября, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал, что настало время для мобилизации ресурсов мирового сообщества по оказанию экономической помощи Афганистану.

25 августа Минобороны РФ по поручению президента России Владимира Путина организовало эвакуацию россиян из Афганистана. Для вывоза российских граждан было задействовано три грузопассажирских самолета военно-транспортной авиации Ил-76, их специально переоборудовали в двухэтажные. В списке беженцев находились 511 человек.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены движения «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны.