Прямой эфир
Мир
Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей
Пресс-релизы
В России открылся прием заявок на конкурс для молодых архитекторов
Политика
Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул
Мир
Лукашенко предложил создать для беженцев гуманитарный коридор в ФРГ
Общество
Министру культуры Крыма предъявили обвинение в получении взятки
Мир
Путин заявил о нежелании США вести диалог по дипсобственности РФ
Интернет
В сервисе Spotify появилась новая функция
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
Общество
На Урале создали самый большой в России QR-код

Пункты вакцинации появятся в школах Хабаровского края

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Хабаровском крае откроют пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на площадках 40 школ: в 30 учреждениях Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре. По данным оперативного штаба, во всех городах и большинстве муниципальных районов региона наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.

В Хабаровском крае вводят обязательную вакцинацию от COVID-19 для пожилых

На сегодняшний день развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Для удобства жителей будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Принято решение о круглосуточном режиме работы пунктов вакцинации в КДЦ «Вивея» и городской больнице им. М.И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре.

Оперативный штаб намерен с 1 декабря ввести QR-коды для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории Хабаровского края.

«Население должно спланировать свои отпуска, передвижения с учетом введения этого ограничения», — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по итогам заседания штаба.

По его словам, вход в здания вокзалов и аэропортов будет недоступен для тех, кто не имеет сертификатов о вакцинации от COVID-19 или документов о перенесенном ранее заболевании. Кроме того, в Хабаровском крае введут QR-коды при посещении продуктовых супермаркетов, расположенных в крупных торговых центрах.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021