Пункты вакцинации появятся в школах Хабаровского края

В Хабаровском крае откроют пункты вакцинации от коронавирусной инфекции на площадках 40 школ: в 30 учреждениях Хабаровска и 10 школах Комсомольска-на-Амуре. По данным оперативного штаба, во всех городах и большинстве муниципальных районов региона наблюдается высокий прирост заболеваемости COVID-19. Зарегистрировано 4090 новых случаев против 3290 на предыдущей неделе.

На сегодняшний день развернуто 76 пунктов вакцинации против COVID-19, 48 мобильных пунктов, 207 выездных бригад осуществляют вакцинацию маломобильных граждан на дому и выезды в рабочие коллективы, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края. Для удобства жителей будут организованы пункты вакцинации в медицинских кабинетах по субботам. Принято решение о круглосуточном режиме работы пунктов вакцинации в КДЦ «Вивея» и городской больнице им. М.И. Шевчук в Комсомольске-на-Амуре.

Оперативный штаб намерен с 1 декабря ввести QR-коды для посещения железнодорожных вокзалов и аэропортов на территории Хабаровского края.

«Население должно спланировать свои отпуска, передвижения с учетом введения этого ограничения», — сказал заместитель председателя правительства края по социальным вопросам Евгений Никонов по итогам заседания штаба.

По его словам, вход в здания вокзалов и аэропортов будет недоступен для тех, кто не имеет сертификатов о вакцинации от COVID-19 или документов о перенесенном ранее заболевании. Кроме того, в Хабаровском крае введут QR-коды при посещении продуктовых супермаркетов, расположенных в крупных торговых центрах.