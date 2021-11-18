Экономист назвал условие понижения продуктовой инфляции до 5%

Инфляцию хотя бы по основным продуктам питания в России возможно будет привести к уровню не выше 5% уже по итогам второго полугодия 2022 года, если правительство примет ряд мер, среди которых отказ от сложных демпферных механизмов. Об этом заявил «Известиям» Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, в четверг, 18 ноября.

Ранее в этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, выступая в Госдуме, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году инфляция приблизится к цели и будет между 4–4,5%. Ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%.

Пушкарев считает, что отрегулировать цены должно правительство, отказавшись от «сложных демпферных механизмов», которые компенсируют производителям часть разницы в их прибылях от торговли их товарами в России по сравнению с выгодой от продажи того же продукта на экспорт.

Вместо компенсаций производителям эксперт предлагает ввести для группы самых необходимых продуктов питания потолки предельных цен, одновременно установив зависимость квот по экспортным объемам (по сути, разрешений на увеличение экспорта) количествами дешево проданных теми же компаниями-поставщиками продуктов российским покупателям.

Мера, по его словам, «даст стимулы не создавать искусственные дефициты, а продавать достаточно продуктов по разумным ценам внутри страны», чтобы иметь возможность действительно хорошо заработать на экспорте в рамках определенных правительством квот.

Также экономист предлагает ввести субсидии аграриям, производящим молочку, мясо, овощи или фрукты, и льготные кредиты переработчикам, но в привязке сумм этих субсидий и кредитов к объемам продуктов питания, проданных в торговых сетях России.

15 ноября аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин назвал инфляцию главной угрозой для российской экономики. Он отметил, что сейчас ее годовой темп превышает 8,13%, хотя месяц назад Минэкономразвития ожидало итоговый показатель в 7,4%. Аналитики рассказали «Известиям», что тенденцию быстрого роста цен удастся сломить, остановив дальнейшее распространение коронавируса в России. По их словам, товары перестают дорожать только по мере продвижения процесса вакцинации, бизнес привыкает к сложившейся ситуации, решая проблемы вроде нарушения цепочек поставок, оживает рынок услуг.