Прямой эфир
Мир
Журналисты РФ и Белоруссии получили травмы на границе с Польшей
Пресс-релизы
В России открылся прием заявок на конкурс для молодых архитекторов
Политика
Мишустин уволил Машкову с поста замминистра спорта за прогул
Мир
Лукашенко предложил создать для беженцев гуманитарный коридор в ФРГ
Общество
Министру культуры Крыма предъявили обвинение в получении взятки
Мир
Путин заявил о нежелании США вести диалог по дипсобственности РФ
Интернет
В сервисе Spotify появилась новая функция
Экономика
Международные резервы России обновили исторический максимум
Мир
В бундестаге предупредили о последствиях из-за задержки ввода СП-2
Общество
На Урале создали самый большой в России QR-код

Экономист назвал условие понижения продуктовой инфляции до 5%

Экономист Пушкарев назвал условие понижения продуктовой инфляции до 5%
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Инфляцию хотя бы по основным продуктам питания в России возможно будет привести к уровню не выше 5% уже по итогам второго полугодия 2022 года, если правительство примет ряд мер, среди которых отказ от сложных демпферных механизмов. Об этом заявил «Известиям» Петр Пушкарев, ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade, в четверг, 18 ноября.

Что-нибудь получится: какой будет итоговая инфляция в этом году
Эксперты назвали прогноз Минэкономразвития крайне маловероятным

Ранее в этот же день глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, выступая в Госдуме, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. По ее словам, если не снизить инфляцию сейчас, пострадают самые незащищенные группы населения. Согласно базовому прогнозу ЦБ, в 2022 году инфляция приблизится к цели и будет между 4–4,5%. Ключевая ставка будет находиться в диапазоне 7,3–8,3%.

Пушкарев считает, что отрегулировать цены должно правительство, отказавшись от «сложных демпферных механизмов», которые компенсируют производителям часть разницы в их прибылях от торговли их товарами в России по сравнению с выгодой от продажи того же продукта на экспорт.

Вместо компенсаций производителям эксперт предлагает ввести для группы самых необходимых продуктов питания потолки предельных цен, одновременно установив зависимость квот по экспортным объемам (по сути, разрешений на увеличение экспорта) количествами дешево проданных теми же компаниями-поставщиками продуктов российским покупателям.

Мера, по его словам, «даст стимулы не создавать искусственные дефициты, а продавать достаточно продуктов по разумным ценам внутри страны», чтобы иметь возможность действительно хорошо заработать на экспорте в рамках определенных правительством квот.

Также экономист предлагает ввести субсидии аграриям, производящим молочку, мясо, овощи или фрукты, и льготные кредиты переработчикам, но в привязке сумм этих субсидий и кредитов к объемам продуктов питания, проданных в торговых сетях России.

15 ноября аудитор Счетной палаты Алексей Саватюгин назвал инфляцию главной угрозой для российской экономики. Он отметил, что сейчас ее годовой темп превышает 8,13%, хотя месяц назад Минэкономразвития ожидало итоговый показатель в 7,4%. Аналитики рассказали «Известиям», что тенденцию быстрого роста цен удастся сломить, остановив дальнейшее распространение коронавируса в России. По их словам, товары перестают дорожать только по мере продвижения процесса вакцинации, бизнес привыкает к сложившейся ситуации, решая проблемы вроде нарушения цепочек поставок, оживает рынок услуг.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021