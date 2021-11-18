Фармаколог назвал приоритетный способ борьбы с COVID-19

Врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о приоритетном способе борьбы с коронавирусом.

В беседе с Lenta.Ru в четверг, 18 ноября, специалист подчеркнул, что вирус необходимо блокировать «на уровне входных ворот».

«Гинцбург [глава Центра им. Гамалеи. - прим. ред.] говорит: «Мы сделаем вакцину, которая будет на слизистой носа». Это самое лучшее решение, потому что мы будем стимулировать иммуноглобулины А и иммуноглобулины Е — это секреторные иммуноглобулины, которые находятся на слизистой носа и не дают организму получить вирус», — рассказал Кондрахин.

По мнению специалиста, применять лекарственные препараты до начала проявления клинической картины или во время болезни может быть уже поздно. Он сравнил коронавирус с бомбой, уничтожающей половину города при попадании в ядерный реактор. Он пояснил, что при попадании коронавируса в иммунную систему, ее активность становится излишней» по отношению к инфекции, и организм «уничтожает все вокруг себя».

Развитие болезни при COVID-19, в отличие от гриппа, продолжается катастрофическими темпами, когда самого вируса в организме уже нет, заявил он.

Ранее 18 ноября Минздрав России выпустил обновленные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В частности, новая версия содержит разъяснения по методам насыщения организма пациента кислородом (оксигенации). Также внесены изменения в порядке дозирования препарата барицитиниб для граждан с легким течением болезни.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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