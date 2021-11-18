Экстренное предупреждение о непогоде выпустили в Карелии

Неблагоприятные погодные условия ожидаются в Карелии до конца суток. ГИБДД просит водителей быть осторожными во время движения при гололедице.

По данным синоптиков, температура воздуха опустится до 0…+2 градусов. При этом ожидаются осадки. На дорогах появится рыхлый снег и гололедица, об этом сообщает ИА «Карелinform».

Автомобилистам следует выбирать безопасную скорость движения и исключить резкие маневры.

По данным синоптиков, с 20 ноября в Карелии ожидается похолодание. Температура воздуха постепенно будет опускаться до –20 градусов. Местами ожидаются снегопады и метели.

Ранее штормовое предупреждение объявили в Алтайском крае. Скорость ветра достигает 27 м/с.